«Газпром» продолжает не выполнять свои обязательства по поддержанию уровня давления газа на входе в ГТС - «Нафтогаз»

В "Нафтогазе" считают, что европейские компании также столкнутся с таким отношением "Газпрома" к своим обязательствам.

Российский газовый монополист «Газпром» продолжает не выполнять свои обязательства согласно контракту на транзит природного газа через территорию Украины, и не подает газ на входе в газотранспортную систему под оговоренным в контракте давлением.

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Об этом вовремя 11-го Киевского форума по вопросам безопасности сообщил уполномоченный по работе с государственными органами Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Вадим Гламаздин.

«За весь 2018 год контрактное давление в сети было всего лишь один день. «Газпром» постоянно не выполняет свои контрактные обязательства», - сказал он, добавив, что в 2017 году необходимый уровень давления поддерживался 35 дней.

По словам представителя «Нафтогаза», такое отношение, которое «Газпром» проявляет к контрактам с Украиной, он будет проявлять и к договорам с европейскими компаниями.

Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», российский монополист «Газпром» систематически нарушает договорные обязательства и не поддерживает давление газа на входе в украинскую ГТС даже на минимальном уровне. Несмотря на это, Украина, используя свои компрессорные мощности, продолжает оставаться надежным транзитером российского газа в ЕС.

Инструмент снижения давления газа был использован «Газпромом» также в дни газового кризиса (2-3 марта). Тогда компания не только снизила давление на входе в ГТС, но и, нарушая решение Стокгольмского арбитража, отказалась поставлять в Украину газ, что вызвало временный дефицит голубого топлива. Этот дефицит был преодолен за счет сокращения потребления и наращивания импорта газа из стран ЕС.