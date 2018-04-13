Россия не сможет обойтись без украинской ГТС - Порошенко

Украина готова транспортировать 150 млрд кубических метров российского газа в год.

У России не получится обойтись без газотранспортной системы Украины, в том числе и после 2019 года.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы, в любом случае. После 2019 года, в том числе. Вторая позиция - "Северный поток-2" является абсолютно политическим проектом. В него нужно вложить 15-20 млрд, а у нас система готова", - сказал Порошенко.

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По его словам, Украина готова транспортировать не 70, 80, 90 или 94-97 млрд кубических метров газа, которые были транспортированы в 2017 году, а 150 млрд кубических метров.

"То есть, строительство "Северного потока-2" - выбрасывание на ветер 20 млрд – является абсолютно экономически бессмысленным. И это я говорю лидерам Европейского Союза: вы просто делаете газ, который вы будете покупать, - дороже, а свою экономику – неконкурентоспособной. Вы действуете, в данном случае, отнюдь не только в интересах Украины. Вы действуете в интересах единства ЕС и конкурентоспособности ЕС", - отметил президент.

Порошенко рассказал, что во время переговоров с Канцлером Германии Ангелой Меркель была достигнута договоренность о ряде практических шагов.

"Результатом переговоров было то, что Германия впервые заявила: первый пункт, что "Северный поток-2" является не только экономическим, а политическим проектом. Что мы доказывали много месяцев. И второе, что он не может быть реализован, не учитывая интересы Украины", - подчеркнул глава государства.