Россия вводит на 20 лет налоговые льготы для участников поставок газа в Китай

Госдума сегодня поддержала поправки к законопроекту о налоговом маневре, которые предусматривают льготы по налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на имущество организаций при реализации "Газпромом" проекта поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщает ТАСС.

В течение первых 15 лет разработки месторождений, находящихся полностью или частично в границах Иркутской области и Якутии, предусматривается обнуление НДПИ. Для этого коэффициент, характеризующий географическое расположение участка недр, предлагается принять в этот период равным нулю.

Таким образом, при добыче газа на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях, который пойдет в Китай, будет установлена нулевая ставка НДПИ. Кроме того, в этот период показатель, характеризующий расходы на транспортировку этого газа в Китай, также обнуляется.

В период с 16-го по 24-й год разработки месторождений предусматривается выравнивание ставки НДПИ, за счет постепенного повышения коэффициента, характеризующего географическое расположение участка недр, с 0,1 до 0,9.

Читайте такжеРоссия не получит от Китая аванс на строительство газопроводаНа 20 лет устанавливается нулевая ставка налога на имущество в отношении объектов недвижимого имущества магистральных газопроводов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, объектов газодобычи, а также объектов производства и хранения гелия.

Льгота предоставляется с 2015 года до 2035 года лишь в отношении объектов, строительство которых осуществляется в настоящее время в рамках реализации проекта "Сила Сибири". Перечень таких объектов утвердит правительство РФ.