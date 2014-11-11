Премьер Венгрии призвал ЕС обеспечить транзит азербайджанского газа

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство MTI.

"В предстоящие годы мы должны создать условия для того, чтобы азербайджанский газ смог проделать путь от южной до центральной Европы", - процитировало агентство Орбана после его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой они подписали договор о стратегическом партнерстве.

Читайте такжеЕС ждет от Венгрии разъяснений по поводу закона в поддержку "Южного потока"К концу десятилетия азербайджанский газ сможет доходить до юга Европы по Трансадриатическому и Трансанатолийскому газопроводам, находящимся в стадии проектов. Источником газа станет вторая стадия крупного месторождения Шах-Дениз, которое разрабатывает консорциум во главе с британской BP.

Напомним, вчера венгры устроили массовый протест против прокремлевского правительства, возглавляемого Виктором Орбаном.