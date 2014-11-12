Нефть снова дешевеет из-за избытка ее на рынке

Цены на нефть снижаются, потому что предложение остается избыточным, несмотря на снижение добычи в Ливии, сообщает Reuters.

К 8.40 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,51 до $81,16 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,50 до $77,44 за баррель. Во вторник цена Brent снизилась до четырехлетнего минимума, а с конца июня мировые цены на нефть упали на 30 процентов.

Крупное нефтяное месторождение эль-Шарара в Ливии не работает после его захвата одной из борющихся за власть группировок, и экспорт из порта Харига в объеме 120.000 баррелей в сутки остановлен из-за требований повышения зарплаты.

Накануне совещания ОПЕК 27 ноября среди представителей стран картеля ходят разговоры о возможном снижении квоты на добычу на 500.000 баррелей в сутки с нынешних 30 миллионов, однако аналитики сомневаются, что такое решение будет принято.

Читайте такжеВ Москве допускают обвал цен на российскую нефть до $60 и санкции до 2017 года"Общее мнение таково, что ОПЕК не предпримет никаких действий, а если и предпримет, то недостаточно серьезные, чтобы повлиять на цены", - сказал старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

Министры иностранных дел Евросоюза на будущей неделе обсудят новые санкции против России на фоне возобновления обстрелов Донецка.

Запасы нефти в США выросли на 800.000 баррелей на прошлой неделе, предполагают опрошенные Reuters аналитики накануне еженедельных отчетов о запасах, которые выйдут на день позже обычного, потому что вторник был в США праздничным днем.