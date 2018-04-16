В украинских хранилищах растут запасы газа

11:15, 16 апреля 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, 14 апреля в хранилища было закачано 20,4 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона. 

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м газа.

С 13 апреля 2018 года «Укртрансгаз» прекратил отбор газа их хранилищ. С этого числа ПХГ начали наполняться в режиме 19-20 млн куб. м в сутки.

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Теги: #запасы газа#хранилища газа