В украинских хранилищах растут запасы газа

Запасы газа в ПХГ за неделю увеличились до 7,5 млрд куб. м. С 13 апреля хранилища начали наполняться в режиме 19-20 млн куб. м газа в сутки.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 7 по 14 апреля выросли на 1%, или на 74 млн куб. м, до 7,511 млрд куб. м с 7,437 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, 14 апреля в хранилища было закачано 20,4 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м газа.

С 13 апреля 2018 года «Укртрансгаз» прекратил отбор газа их хранилищ. С этого числа ПХГ начали наполняться в режиме 19-20 млн куб. м в сутки.