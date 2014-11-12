«Нафтогаз» вернул «Газпрому» часть платежа за транзит

«Нафтогаз Украины» вернул «Газпрому» часть платежа за транзит российского газа по территории Украины в сентябре-октябре текущего года, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нафтогаза».

В то же время, пресс-служба «Нафтогаза» не уточнила сумму, перечисленную российской компании.

По информации госкомпании, стоимость предоставленных транзитных услуг "Нафтогаз" рассчитывал, исходя из цены природного газа в 268,5 долл./тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" выставил "Газпрому" счет за транзит природного газа в сентябре в размере 64 млн долл., в октябре - 88 млн долл. Счет за сентябрь должен был быть оплачен 20 октября, за октябрь – до 20 ноября.

Читайте такжеВ Газпроме заявили, что не платят за транзит из-за спора о цене на газ"Газпром" 7 ноября заплатил "Нафтогазу" за услуги по транзиту газа. Немногим позже "Нафтогаз" подтвердил получение платежа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.