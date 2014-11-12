Цены на нефть марки Brent впервые за пять лет упали ниже $81

Стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent на интерконтинентальной бирже в Лондоне упала в среду на 0,99%, до 80,86 доллара за баррель, - до минимума с лета 2009 года, пишет ТАСС.

По мнению эксперта ФГ БКС Василия Карпунина, область $81-82 за баррель Brent выступала той поддержкой, спуск ниже которой с точки зрения технического анализа может открыть дорогу к целевым ориентирам в районе $76,5-77,5 за баррель.

Читайте такжеНефть снова дешевеет из-за избытка ее на рынкеВ то же время, с учетом близости экспирации (процесс окончания обращения бумаги) - 13 ноября - декабрьских фьючерсов на Brent эксперт отмечает вероятность некоторого коррекционного роста нефти, как это было в октябре. "На мой взгляд, спекулятивный характер происходящего подтверждается нелогичными резкими движениями спреда между Brent и другими сортами, экспирация по которым будет чуть позже", - добавил Карпунин.

Cпред в декабрьских контрактах между марками Brent и WTI в данный момент составляет $3,6.