Экология моря: для укладки "Северного потока-2" надо взорвать почти сотню боеприпасов времен Второй мировой

По словам советника министра, для строительства газопровода понадобится взорвать 87 боеприпасов, что несомненно навредит экологии Балтийского моря.

Строительство газопровода "Северный поток-2", который Россия намерена построить в обход территории Украины, несет угрозу для экологии Балтийского моря и Финского залива, поскольку требует обезвреживания (взрыва) снарядов времен Второй мировой войны, которые лежат на дне моря.

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Об этом, ссылаясь на финское издание Kymen Sanomat, сообщил на своей странице в соцсети Facebook советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

"Проложить 374 километра трубы только в водах Финляндии возможно после обезвреживания 87 боеприпасов на дне моря. Это вызовет помутнение воды, шум и резкое изменение давления, и создаст угрозу для экосферы", - написал Белявский.

Как сообщал УНИАН, в начале марта глава Министерства экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявлял, что министерство присоединится к иску немецкой экологической организации Nabu, которая судится против дочерних структур "Газпрома" из-за экологических последствий строительства "Северного потока-2".

Справка УНИАН. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" отнюдь не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. 5 апреля 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода "Северный поток-2".