Украина может получить 650 млн евро для нового саркофага на Чернобыльской АЭС

На очередной встрече Ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие», которая состоится 12 декабря в Лондоне, будет решаться вопрос о выделении помощи в размере 300 млн евро для финансирования строительства нового конфайнмента.

Об этом сказал директор Департамента ядерной безопасности ЕБРР Винс Новак во время встречи с министром экологии и природных ресурсов Украины Андреем Мохником, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкологии.

Встреча проходила с участием представителя Чернобыльского фонда «Укрытие» Александра Слависа.

«Учитывая достижения, совет директоров ЕБРР уже сейчас готов выделить 120 млн евро на финансирование строительства нового конфайнмента и еще 230 млн евро - в конце ноября (после обсуждения на заседании). Таким образом, ЕБРР станет главным донором финансовой помощи. Судьбу остальных 300 млн евро решит очередная встреча Ассамблеи доноров, которая состоится 12 декабря в Лондоне. Но уже сейчас можно говорить о том, что решение Ассамблеи будет зависеть от позиции ЕБРР», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа достройку саркофага на Чернобыльской АЭС не хватает 615 млн евроПо словам Мохника, «для обеспечения взноса Украины в Чернобыльский фонд «Укрытие» 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Соглашения (в форме обмена письмами) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития о внесении изменений в Рамочное соглашение между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно деятельности Чернобыльского фонда «Укрытие» в Украине от 20 ноября 1997 года».

«Этим документом Украина подтвердила свои обязательства осуществить дополнительный взнос в фонд «Укрытие» в сумме 63,40 млн долларов США, увеличив таким образом свой имущественный и денежный вклад с 104,063 млн долларов до 167,563 млн долларов. Кроме того, было принято постановление Кабинета министров № 559 от 22 октября "О распределении дополнительного взноса Украины в Чернобыльский фонд "Укрытие", каким предусмотрено распределение суммы дополнительного взноса Украины в Чернобыльский фонд "Укрытие" до 2017 года», - отметил министр.

Как сказал Мохник, это даст возможность Украине обращаться к странам - донорам фонда «Укрытие» «относительно наполнения средств и создаст надлежащие условия для продолжения плодотворного сотрудничества между Украиной и ЕБРР в сфере финансирования подготовки и реализации проектов приобретения, установки и ввода в эксплуатацию оборудования с целью оказания помощи Украине в завершении строительства нового безопасного конфайнмента четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС и его ограждающего контура».