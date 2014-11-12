Украина может получить 650 млн евро для нового саркофага на Чернобыльской АЭС
ЕБРР станет главным донором финансовой помощи на достройку нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС.
На очередной встрече Ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие», которая состоится 12 декабря в Лондоне, будет решаться вопрос о выделении помощи в размере 300 млн евро для финансирования строительства нового конфайнмента.
Об этом сказал директор Департамента ядерной безопасности ЕБРР Винс Новак во время встречи с министром экологии и природных ресурсов Украины Андреем Мохником, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкологии.
Встреча проходила с участием представителя Чернобыльского фонда «Укрытие» Александра Слависа.
«Учитывая достижения, совет директоров ЕБРР уже сейчас готов выделить 120 млн евро на финансирование строительства нового конфайнмента и еще 230 млн евро - в конце ноября (после обсуждения на заседании). Таким образом, ЕБРР станет главным донором финансовой помощи. Судьбу остальных 300 млн евро решит очередная встреча Ассамблеи доноров, которая состоится 12 декабря в Лондоне. Но уже сейчас можно говорить о том, что решение Ассамблеи будет зависеть от позиции ЕБРР», - говорится в сообщении.
Читайте такжеНа достройку саркофага на Чернобыльской АЭС не хватает 615 млн евроПо словам Мохника, «для обеспечения взноса Украины в Чернобыльский фонд «Укрытие» 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Соглашения (в форме обмена письмами) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития о внесении изменений в Рамочное соглашение между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно деятельности Чернобыльского фонда «Укрытие» в Украине от 20 ноября 1997 года».
«Этим документом Украина подтвердила свои обязательства осуществить дополнительный взнос в фонд «Укрытие» в сумме 63,40 млн долларов США, увеличив таким образом свой имущественный и денежный вклад с 104,063 млн долларов до 167,563 млн долларов. Кроме того, было принято постановление Кабинета министров № 559 от 22 октября "О распределении дополнительного взноса Украины в Чернобыльский фонд "Укрытие", каким предусмотрено распределение суммы дополнительного взноса Украины в Чернобыльский фонд "Укрытие" до 2017 года», - отметил министр.
Как сказал Мохник, это даст возможность Украине обращаться к странам - донорам фонда «Укрытие» «относительно наполнения средств и создаст надлежащие условия для продолжения плодотворного сотрудничества между Украиной и ЕБРР в сфере финансирования подготовки и реализации проектов приобретения, установки и ввода в эксплуатацию оборудования с целью оказания помощи Украине в завершении строительства нового безопасного конфайнмента четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС и его ограждающего контура».