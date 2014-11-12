На закрытие старых атомных реакторов миру в течение 25 лет потребуется свыше $100 млрд

Мировые затраты на закрытие и очистку устаревших атомных реакторов превысят $100 млрд в течение 25 лет. Такие данные приводятся в докладе Международного энергетического агентства (IEA), передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Как предупреждают эксперты, мировые правительства рискуют недооценить расходы на эти цели.

Читайте такжеУкраина собирается достроить блоки АЭС быстро и без РоссииВ общей сложности к 2040 году планируется закрыть почти 200 реакторов, тогда как за последние 40 лет было закрыто всего десять, отмечают в IEA и добавляют, что у стран может быть ограниченный опыт в данной области. По словам главного экономиста агентства Фатиха Бироля, необходимо скорейшее рассмотрение этой проблемы.

Кроме того, Бироль обратил внимание, что через 60 лет после запуска первой атомной электростанции еще ни одна страна не открыла постоянной очистной установки для высокоактивных отходов.