Bloomberg: инвесторы ожидают роста цен на нефть

В условиях эскалации военных действий на Ближнем Востоке нефть Brent подорожала до трехлетнего максимума, а волатильность усилилась.

Ставки хедж-фондов на подъем фьючерсов на нефть сорта Brent достигли нового максимума, поскольку усиление напряженности на Ближнем Востоке ставит под угрозу почти половину предложения нефти на мировом рынке.

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Об этом пишет Bloomberg.

В условиях эскалации в регионе этот индикативный сорт подорожал до максимума более чем за три года, а волатильность усилилась.

"Эмоционально инвесторы явно считают рынки более склонными к дефициту, потому что на самом деле они остро реагируют на эту напряженность", - говорит Эшли Петерсен, главный аналитик Stratas Advisors по нефти в Нью-Йорке.

"Там снова можно заработать в условиях повышенной волатильности", - добавила она.

Чистая длинная позиция по Brent за неделю по 10 апреля достигла 632,454 тысячи контрактов - максимума за период сбора данных ICE Futures Europe с января 2011 года.

Длинные позиции выросли на 3,5 процента до 665,13 тысячи контрактов. Объем коротких позиций увеличился на 5,9 процента до 32,676 тысячи контрактов.

Тем временем инвесторы не проявили такого же оптимизма по нефти West Texas Intermediate, потому что американский бенчмарк не такой склонный к геополитике.

Чистая длинная позиция по WTI уменьшилась на 1,6 процента до 417,65 тысячи контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Длинные позиции упали на 1,7 процента, снизились и короткие позиции.

Как сообщалось, мировые цены на нефть 16 апреля опускаются, несмотря на рост геополитической напряженности после ракетных атак по Сирии.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,03%, до 71,83 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,91%, до 66,78 доллара за баррель.