Яценюк поручил СБУ проверить, кто стоит за «переделом угольного рынка»

Выступая на заседании правительства, Яценюк обратил внимание на то, что Украина оказалась в ситуации, когда импорт угля из ЮАР по рыночной цене оказался невозможным из-за проводимых проверок по ранее заключенным контрактам с поставщиками угля, а уголь из Австралии и США является неприемлемым по ценовому показателю, и в этих условиях Украина вынуждена закупать уголь у России.

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«Я хочу официально обратиться в СБУ, это вопрос национальной безопасности, когда в силу различных обстоятельств Украина потеряла возможность закупать уголь в других странах мира, кроме России, или с территорий, которые контролируются ДНР и ЛНР, – сказал Яценюк. - Я прошу СБУ безотлагательно разобраться с тем, кто стоит за переделом угольного рынка, так как это вопрос национальной безопасности государства».

Присутствовавший на заседании министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан также отметил, что австралийский и американский уголь на 15-20% дороже южноафриканского. Кроме того, для подготовки и заключения контракта на поставку угля из США или Австралии потребуется не менее полутора месяцев.

«Мы продолжим поиск альтернативных вариантов поставки угля, однако другие компании настороженно относятся к нашим попыткам (найти альтернативу - УНИАН), - сказал Продан. – Южноафриканские партнеры отслеживают ситуацию и отказываются поставлять уголь. Предложения других компаний на 15-20% дороже. Однако сейчас идет серьезное блокирование работы энергетических компаний. Европейские трейдеры опасаются, что у нас в порту может прекратиться либо отгрузка угля, либо его оплата. Кроме того, для заключения нового контракта нам потребуется не менее полутора месяцев, а на это нет времени».

Продан подчеркнул, что Украина действительно столкнулась с непростым выбором, когда поставки угля могут быть реально осуществлены только из России или с территории, подконтрольной боевикам из так называемых ЛНР и ДНР.

«Будет два выхода: либо мы покупаем уголь в России, либо будем вынуждены покупать его с территорий, которые контролируются пророссийскими террористическими группировками. Ситуация непростая: есть угроза того, что мы не сможем пройти осенне-зимний период», - сказал Продан.

Он отметил, что Минэнергоугля еще раз обратится к компаниям - поставщикам угля с заверениями о готовности работать согласно подписанным соглашениям.

Продан также подчеркнул, что на текущий момент на складах украинских электростанций накоплено порядка 1,7 млн тонн угля, что является недостаточным запасом.

Напомним, ранее Юрий Продан заявлял, что переговоры с боевиками о закупке угля не ведутся.

Как сообщал УНИАН, заключение контракта на поставки угля из ЮАР прошло в августе текущего года, и было наиболее выгодным. Цена тонны угля составила 86 долл., а уголь из других стран был или дороже на 10-20 долларов, или значительно хуже по качеству. Кроме того, компания поставщик угля - Steel Mont Trading Ltd - соглашалась на предоплату в размере всего 20% стоимости поставки угля и выплату оставшейся суммы после его прибытия в Украину, тогда как другие компании требовали сразу 100% оплаты.

В начале ноября Генеральная прокуратура начала расследование относительно завышенных цен при закупке угля из ЮАР. Причиной начала расследования стало сомнение президента Украины Петра Порошенко в прозрачности схемы поставок угля из ЮАР в Украину, которое он озвучил на заседании СНБО.

7 ноября на допрос в Генпрокуратуру были вызваны руководители госкомпаний «Укринтерэнерго» и «Центрэнерго». Они предоставили следователям контракты на закупку угля из Южно-Африканской Республики, после чего их отпустили.

10 ноября в Генпрокуратуру в качестве свидетеля был вызван глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

В этой связи компания Steel Mont ограничила поставки южноафриканского угля в Украину с 1 до 0,5 млн тонн и заявила, что не намерена завершить все поставки до конца года – без возможности продолжения контракта.