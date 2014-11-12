В преддверии заседания ОПЕК в странах картеля заговорили о сокращении добычи нефти

Накануне совещания ОПЕК, которое пройдет 27 ноября, представители стран картеля все чаще обсуждают необходимость сокращения добычи нефти для стабилизации рынка, передает Reuters.

Генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри на этой неделе призвал рынки не паниковать по поводу падения мировых цен до четырехлетнего минимума, а министр нефтяной промышленности Кувейта сказал, что организация вряд ли решит сократить добычу на ближайшем совещании. Однако в частных беседах все больше представителей стран, входящих в ОПЕК, говорят, что пора принимать меры.

Читайте такжеОПЕК может сократить добычу, если цена на нефть упадет до $70"Это будет серьезное, непростое совещание", - сказал один из собеседников Reuters, добавив, что если ОПЕК и не решит снизить квоту на добычу, возможно, страны договорятся хотя бы соблюдать существующее ограничение.

Чтобы привести добычу в соответствие с формальной квотой 30 миллионов баррелей в сутки, ее нужно снизить примерно на 500.000 баррелей в сутки, что может стать компромиссом между сторонниками и противниками сокращения производства.

Пока что к снижению добычи призвали Ливия, Венесуэла и Эквадор, но Кувейт и Иран говорят, что снижение маловероятно, а крупнейший в ОПЕК экспортер Саудовская Аравия пока не делала публичных заявлений на эту тему. В частных беседах представители Саудовской Аравии говорят, что страна готова смириться с низкими ценами в течение довольно долгого времени в надежде на замедление роста добычи в США, но некоторые аналитики считают молчание наиболее влиятельного участника картеля попыткой заставить коллег принять участие в снижении производства.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими не делал публичных заявлений с сентября, но недавно посетил Венесуэлу и Мексику. Аналитики напоминают, что в конце 1990-х годов эти три страны согласовали снижение добычи.

Среди трейдеров и аналитиков тоже нет единого мнения по поводу намерений ОПЕК. Некоторые из них считают, что влияние ОПЕК существенно снижается по мере стремительного роста добычи нефти в США, и страны организации начнут конкурировать между собой за долю рынка. Другие рассчитывают на повышение спроса зимой.

Еще один представитель ОПЕК, который раньше не ожидал снижения добычи, на этой неделе выразил неуверенность в итогах совещания.

"Я не уверен, все очень сложно", - ответил он на вопрос, будет ли снижена квота.