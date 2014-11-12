В преддверии заседания ОПЕК в странах картеля заговорили о сокращении добычи нефти
Ранее принятие решения ОПЕК сократить производство исключалось.
Накануне совещания ОПЕК, которое пройдет 27 ноября, представители стран картеля все чаще обсуждают необходимость сокращения добычи нефти для стабилизации рынка, передает Reuters.
Генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри на этой неделе призвал рынки не паниковать по поводу падения мировых цен до четырехлетнего минимума, а министр нефтяной промышленности Кувейта сказал, что организация вряд ли решит сократить добычу на ближайшем совещании. Однако в частных беседах все больше представителей стран, входящих в ОПЕК, говорят, что пора принимать меры.
Читайте такжеОПЕК может сократить добычу, если цена на нефть упадет до $70"Это будет серьезное, непростое совещание", - сказал один из собеседников Reuters, добавив, что если ОПЕК и не решит снизить квоту на добычу, возможно, страны договорятся хотя бы соблюдать существующее ограничение.
Чтобы привести добычу в соответствие с формальной квотой 30 миллионов баррелей в сутки, ее нужно снизить примерно на 500.000 баррелей в сутки, что может стать компромиссом между сторонниками и противниками сокращения производства.
Пока что к снижению добычи призвали Ливия, Венесуэла и Эквадор, но Кувейт и Иран говорят, что снижение маловероятно, а крупнейший в ОПЕК экспортер Саудовская Аравия пока не делала публичных заявлений на эту тему. В частных беседах представители Саудовской Аравии говорят, что страна готова смириться с низкими ценами в течение довольно долгого времени в надежде на замедление роста добычи в США, но некоторые аналитики считают молчание наиболее влиятельного участника картеля попыткой заставить коллег принять участие в снижении производства.
Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими не делал публичных заявлений с сентября, но недавно посетил Венесуэлу и Мексику. Аналитики напоминают, что в конце 1990-х годов эти три страны согласовали снижение добычи.
Среди трейдеров и аналитиков тоже нет единого мнения по поводу намерений ОПЕК. Некоторые из них считают, что влияние ОПЕК существенно снижается по мере стремительного роста добычи нефти в США, и страны организации начнут конкурировать между собой за долю рынка. Другие рассчитывают на повышение спроса зимой.
Еще один представитель ОПЕК, который раньше не ожидал снижения добычи, на этой неделе выразил неуверенность в итогах совещания.
"Я не уверен, все очень сложно", - ответил он на вопрос, будет ли снижена квота.