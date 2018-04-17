Германия хочет за счет "Северного потока-2" усилить свои позиции в Европе – дипломат

Германия имеет возможность существенно укрепить свои позиции, реализовав проект "Северный поток-2", считает постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Германия стремится за счет реализации «Северного потока-2» усилить свои позиции в Европе.

Об этом заявил в эфире "5 канала" постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Германия имеет возможность, мягко говоря, существенно укрепить свои позиции, реализовав проект "Северный поток-2". Укрепить их внутри Европы. И хотя Ангела Меркель лично является большим сторонником идеи объединенной Европы, Германия является локомотивом Европейского союза, но и национальные интересы никто не отменял в таких историях. Поэтому в борьбе очевидно, что немцы взвешивают и перспективы, и политическую математику американского проекта, и российские предложения и по каким-то, возможно, неизвестным нам до конца причинам они считают, что российское предложение более заманчивое... Сейчас речь идет уже даже не об этих расчетах. Речь идет о том, чтобы восточная Европа получила четкие гарантии перспектив того, каким образом ее политические интересы будут защищены в случае реализации "Северного потока-2". Это должны быть экономические гарантии в виде контрактов", – подчеркнул Кулеба.

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Он также подчеркнул, что Украина не боится поднимать на всех уровнях вопрос "Северного потока-2". "В том числе, на следующей неделе состоится сессия Генассамблеи Европы в Страсбурге, там тоже будет звучать тема "Северного потока-2". Украина организует специальное мероприятие", – сказал Кулеба.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» отнюдь не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. 5 апреля 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода «Северный поток-2».