Кабмин решил запретить экспорт дефицитных марок угля

Об этом сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Мы вводим лицензирование и квотирование вывоза угля. Простыми словами, мы ввели ограничения на вывоз энергетического угля с территории Украины. Мы будем контролировать ситуацию. Уголь марок «А» и «Т» будет запрещено вывозить», - сказал Продан.

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Министр отметил, что такого угля Украине необходимо по меньшей мере 1,1 млн тонн.

Ранее УНИАН передавал сообщение представителей ОБСЕ о том, что россияне продолжают вывозить уголь из Луганщины.

Также сообщалось, что экспорт каменного угля за 10 месяцев 2014 года в денежном выражении составил 503,834 млн долл. Крупнейшими потребителями украинского угля стали Турция (117,304 млн долл.), Россия (47,304 млн долл.), Марокко (44,696 млн долл.).

Стоит отметить, что Украина и ранее занималась импортно-экспортными операциями данных видов угля. Так, в 2013 году импорт составил 1,973 млрд долл., а экспорт – 0,737 млрд долл. В 2012 году импорт составил 2,637 млрд долл., а экспорт – 0,609 млрд долл.

Справка УНИАН. Украина испытывает сильный дефицит энергетического угля из-за действий пророссийских террористов на востоке страны, где находится большинство шахт. В таких условиях Украина приняла решение купить 1 млн. тонн угля у ЮАР.

Государство уже приобрело около 250 тыс. тонн южноафриканского угля для государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», его стоимость составляет около 86 дол. за тонну.

Однако вчера директор госкомпании «Укринтерэнерго», которая осуществляет закупку угля из Южно-Африканской Республики, Владимир Зиневич заявил, что компания-поставщик южноафриканского угля в Украину Steel Mont Trading Ltd пока не готова вести переговоры относительно поставок в страну третьей партии угля объемом 250 тыс. тонн по цене 86 долл. за тонну.