Правительство хочет возобновить переговоры с поставщиками угля из ЮАР

Об этом сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Да, мы будем стараться восстанавливать сотрудничество», - сказал он.

Ранее, в ходе заседания правительства, Продан подчеркнул, что условия поставок были предельно прозрачными, а цена угля из ЮАР – рыночной и обоснованной. «Цена полностью отвечает рыночной цене, это цена обоснованная. Все документы, предоставленные поставщиком – прозрачные», - подчеркнул Продан.

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Как сообщал УНИАН, Steel Mont Trading Ltd ограничила поставки южноафриканского угля в Украину с 1 до 0,5 млн тонн из-за проведения Генеральной прокуратурой Украины проверок прозрачности этих поставок. Steel Mont уже поставила в Украину 250 тыс. тонн угля из ЮАР и еще столько же поставит до конца года.

Заключение контракта на поставки угля из ЮАР прошло в августе текущего года, и было наиболее выгодным. Цена тонны угля составила 86 долл., а уголь из других стран был или дороже на 10-20 долларов, или значительно хуже по качеству. Кроме того, Steel Mont соглашалась на предоплату в размере всего 20% стоимости поставки угля и выплату оставшейся суммы после его прибытия в Украину, тогда как другие компании требовали сразу 100% оплаты.

В начале ноября Генеральная прокуратура начала расследование относительно завышенных цен при закупке угля из ЮАР. Причиной начала расследования стало сомнение президента Украины Петра Порошенко в прозрачности схемы поставок угля из ЮАР в Украину, которое он озвучил на заседании СНБО.

7 ноября на допрос в Генпрокуратуру были вызваны руководители госкомпаний «Укринтерэнерго» и «Центрэнерго». Они предоставили следователям контракты на закупку угля из Южно-Африканской Республики, после чего их отпустили.

10 ноября в Генпрокуратуру в качестве свидетеля был вызван глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.