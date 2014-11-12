"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии на треть

Об этом говорится в отчете компании.

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию в январе-октябре 2014 года составили 19,258 млрд грн, что составляет 85,7%.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии составляет 6,705 млрд грн.

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«Недоплата ГП «Энергорынок» перед ГП «НАЭК «Энергоатом» за 10 месяцев 2014 года составила 3,206 млрд грн, что на 2,842 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2013 года», - говорится в отчете компании.

Выработка электроэнергии компанией за 10 месяцев текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 71,964 млрд кВт/ч с 68,296 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 ноября снизила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» на 6,8% - до 28,26 коп. за кВт/ч с 30,31 коп. за кВт/ч.

Также сообщалось, что в этом году «Энергоатом» сократил чистый убыток на 18%.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых - Запорожская АЭС - с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.