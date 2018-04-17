СМИ: как живет чиновник, который заставляет украинцев платить за коммуналку бешеные деньги (видео)

15:13, 17 апреля 2018
Энергетика
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Среди других делать это, наверняка, мечтает и самый скандальный кандидат - Дмитрий Вовк. Действительный глава НКРЭ за 3,5 года на этой должности отличился введением, пожалуй, самого коррупционного тарифа - Роттердам +.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали, как работает формула "Роттердам+" и кто зарабатывает на коррупционной схеме.

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Теги: #Вовк#НКРЭКП