СМИ: как живет чиновник, который заставляет украинцев платить за коммуналку бешеные деньги (видео)
15:13, 17 апреля 2018Энергетика
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Скандальный председатель НКРЭ Волк претендует на то, чтобы остаться в кресле.
Представители парламента, правительства и президента, а также эксперты рассматривают заявки на должность председателя Нацкомиссии по регулированию энергетики. Тот, кому они отдадут главное кресло, будет определять цену в платежках украинцев за коммуналку, говорится в программе "Гроші".
Среди других делать это, наверняка, мечтает и самый скандальный кандидат - Дмитрий Вовк. Действительный глава НКРЭ за 3,5 года на этой должности отличился введением, пожалуй, самого коррупционного тарифа - Роттердам +.
Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали, как работает формула "Роттердам+" и кто зарабатывает на коррупционной схеме.
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