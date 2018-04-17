СМИ: как живет чиновник, который заставляет украинцев платить за коммуналку бешеные деньги (видео)

Скандальный председатель НКРЭ Волк претендует на то, чтобы остаться в кресле.

Представители парламента, правительства и президента, а также эксперты рассматривают заявки на должность председателя Нацкомиссии по регулированию энергетики. Тот, кому они отдадут главное кресло, будет определять цену в платежках украинцев за коммуналку, говорится в программе "Гроші".

Среди других делать это, наверняка, мечтает и самый скандальный кандидат - Дмитрий Вовк. Действительный глава НКРЭ за 3,5 года на этой должности отличился введением, пожалуй, самого коррупционного тарифа - Роттердам +.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали, как работает формула "Роттердам+" и кто зарабатывает на коррупционной схеме.