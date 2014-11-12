Аваков заявил об усилении режима охраны государственных объектов особого значения
Принято решение об усилении режима охраны государственных объектов особого значения.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства.
"Принято решение об усиленном режиме охраны государственных объектов особого значения. Это, прежде всего, газопроводы, водопроводы и объекты энергетики, начиная от атомной станции и заканчивая гидроэлектростанцией", - сказал Аваков.
По его словам, Нацгвардия уже приняла соответствующие меры.
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"Сегодня я прошу правительство принять постановление об особом списке объектов, подлежащих обязательной охране подразделениями Нацгвардии Украины. Это стратегические объекты, в первую очередь - в энергетике", - отметил премьер-министр Арсений Яценюк.
Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Харьковской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье «диверсия». В тот же день в Харькове в рок-пабе «Стена» произошел взрыв, в результате которого пострадали 11 человек. СБУ открыла уголовное производство по статье «террористический акт». 11 ноября в Харькове неизвестные повредили водопровод.
Напомним, Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию в отношении Украины.