Добыча угля в Донецкой области за октябрь сократилась на 65%

Угледобывающими предприятиями Донецкой области в октябре добыто 1140,4 тыс. тонн угля, что на 2108,4 тыс. тонн или на 64,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщается на сайте Донецкой областной госадминистрации.

При этом, как сообщается со ссылкой на департамент развития базовых отраслей промышленности, государственными предприятиями добыто 521 тыс. тонн, что на 63,6% меньше, чем за соответствующий период 2013 года.

Читайте такжеЯценюк поручил СБУ проверить, кто стоит за «переделом угольного рынка»Как уточнили в профильном департаменте, объем добычи коксующегося угля составил 571,9 тыс. тонн, из которых 213,7 тыс. добыто государственными предприятиями. Энергетического угля добыто 568,5 тыс. тонн (государственными предприятиями - 307,4 тыс.)

Угледобывающими предприятиями области, находящимися на территории, подконтрольной Украине, за минувший месяц было добыто 900,5 тыс. тонн «черного золота».

Читайте такжеКабмин решил запретить экспорт дефицитных марок угляВсего же за 10 месяцев текущего года угледобывающими предприятиями области добыто 23513,9 тыс. тонн угля, что на 7358,8 тыс. тонн (на 23,8%) меньше, чем за соответствующий период 2013 года.