"Мы должны быть как акробаты:" Минфин намерен найти компромисс с МВФ в вопросе повышения цены на газ

Минфин планирует выходить на внешние рынки заимствований, а без продолжения сотрудничества с МВФ это будет стоить дорого.

Министерство финансов Украины намерено найти компромисс с Международным валютным фондом в вопросе повышения цены на газ для населения для продолжения сотрудничества с Фондом.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина со ссылкой на слова заместителя министра Сергея Марченко.

«Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, мы понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение», - сказал он.

Марченко отметил, что это может быть частичное повышение или пересмотр формулы тарифообразования.

«Мы в Минфине должны быть как акробаты: должны и получить от МВФ положительное решение о транше, и не расширять при этом несбалансированные расходы бюджета», - сказал он.

Чиновник добавил, что Минфин планирует выходить на внешние рынки заимствований, а без продолжения сотрудничества с МВФ это будет стоить дорого.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.