США изучают вопрос санкций против потенциальных подрядчиков строительства "Северного потока-2" – нардеп

Строительство газопровода "Северный поток-2" должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года.

На встрече с заместителем государственного Секретаря США по вопросам Европы Аароном Митчеллом министр внутренних дел Арсен Аваков поднял вопрос о недопустимости строительства «Газпромом» второй нитки газопровода «Северный Поток».

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Как сообщает нардеп и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, Аваков призвал США вести санкции против компаний - потенциальных подрядчиков для строительства 2-ой очереди газопровода «Северный Поток».

«Это вопрос сейчас находится на изучении в правительстве США», – сообщил Геращенко.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить наряду с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».