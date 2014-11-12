Кабмин обязал крупные предприятия незамедлительно начать закупать газ только у «Нафтогаза»
Кабинет министров Украины обязал крупные промышленные, энерго- и теплогенерирующие предприятия незамедлительно приступить к закупке природного газа исключительно у государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины», а не с 1 декабря 2014 года, как это было поручено правительством неделей раньше.
Соответствующие изменения Кабмин внес в постановление от 7 ноября на очередном заседании 12 ноября.
При этом отмечается, что закупка природного газа у других поставщиков запрещается.
Согласно документу, газораспределительные и газотранспортные компании в указанный период должны обеспечить транспортировку газа только с ресурсов «Нафтогаза».
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Кроме того, облгосадминистрации должны принять меры по заключению предприятиями договоров покупки газа у госхолдинга.
Напомним, ранее УНИАН сообщал, что крупные предприятия обязали закупать газ зимой только у «Нафтогаза».
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.