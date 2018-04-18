Кабмин не допустит роста цен и монополизации рынка нефтепродуктов - Гройсман

По словам главы правительства, Украина нуждается в инвестициях в нефтеперерабатывающую отрасль для обеспечения граждан недорогими и качественными нефтепродуктами.

Правительство Украины не будет принимать решений о монополизации рынка нефтепродуктов, которые могут привести к повышению цен на топливо.

Читайте такжеУкраина с начала года увеличила импорт нефтепродуктов почти до миллиарда долларов

Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

"Опять начинается какая-то турбулентность с точки зрения вещунов, которые говорят о том, что будут приняты какие-то решения, которые приведут к повышению цен на топливо. Хочу заверить всех украинских граждан - никакого решения ни комиссии по торговле, ни правительства не будет принято, которое может привести к любой монополизации, сговору или еще большему повышению цен на топливо. Эти попытки создания штучных монополий абсолютно неприемлемы", - сказал Гройсман.

По словам главы правительства, Украина нуждается в инвестициях в нефтеперерабатывающую отрасль для обеспечения граждан недорогими и качественными нефтепродуктами.

"Я хочу, чтобы украинцы имели доступ к недорогим нефтепродуктам. Для этого нам нужно строить, реконструировать перерабатывающие заводы, еще лучше - строить новые. И мы сегодня заинтересованы в том, чтобы приходили в эту сферу инвестиции, которые позволят нам больше производить в Украине конкурентное и более дешевое топливо, которое сейчас мы вынужденно закупаем из-за границы", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2018 года компания "Укртатнафта" обратилась в Министерство экономического развития и торговли с предложением ограничить импорт нефтепродуктов из отдельных стран путем введения квот, что позволит снизить зависимость Украины от импортного топлива. Компания также попросила Межведомственную комиссию по международной торговле провести специальное расследование относительно роста импорта нефтепродуктов в Украину.

По данным "Укртатнафты", большинство украинских НПЗ закрылись из-за большой доли импорта, и поэтому без государственного вмешательства отрасль не сможет ликвидировать зависимость от поставок энергоресурсов из РФ.

В 2017 году Украина увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 миллиарда долларов. При этом импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 миллиарда долларов (43,9%), из России – 1,272 миллиарда долларов (30,6%).

Справка УНИАН. "Укртатнафта" создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Сегодняшняя мощность переработки нефтяного сырья на предприятии составляет около 10,5 миллиона тонн в год. На Кременчугском НПЗ производятся светлые нефтепродукты (бензины марок А-92 и А-95, дизельное топливо и реактивное топливо), темные нефтепродукты – мазут и битум, а также сжиженный газ. Завод компании соединен нефтепроводами с месторождениями, на которых ведет добычу нефти "Укрнафта".