Скандального главу НКРЭКУ Вовка окончательно не допустили к участию в конкурсе на должность члена регулятора

Чтобы соответствовать нормам закона, Вовку не хватает стажа работы в сфере энергетики.

Конкурсная комиссия не допустила нынешнего главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка к участию в конкурсе на должность члена регулятора.

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Как передает корреспондент УНИАН, решение о принятии документов и допуске Вовка не было поддержано ни одним кандидатом.

Главной причиной того, почему Вовк не был допущен к участию в конкурсе, стало отсутствие необходимого трудового стажа (5 лет) в сфере энергетики. Согласно информации, предоставленной комиссии самим Вовком, конкурсант имеет 2,8 года стажа на должности главы НКРЭКУ и 3 года работы в инвестиционной компании ICU, где он занимался проектами компании горно-металлургического комплекса «Донецксталь». Ряд народных депутатов от партий «Батькивщина» и «Самопомич» отметили, что опыт работы в ICU не может быть отнесен к сфере энергетики, так как сама компания работает в сфере инвестиционного консалтинга, а «Донецксталь» - относится к сфере металлургии.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Конкурсная комиссия допустила 19 кандидатов к участию в конкурсе на две вакантные должности членов НКРЭКУ. Трое кандидатов, включая Вовка, не имели достаточное количество опыта работы в сферах энергетики или коммунальных услуг (согласно требованию закона - более 5 лет).

Поскольку Дмитрий Вовк имеет лишь трёхлетний опыт работы на посту главы НКРЭКУ, Конкурсная комиссия предоставила ему (и другим кандидатам) два дня для того, чтобы они могли подтвердить дополнительными документами недостающий стаж. На заседании комиссии также было отмечено, что ранее Вовк проработал 2 года в компании «Инвест Капитал» (ICU), где, в частности, он занимался проектами в угольной отрасли. правка УНИАН. Согласно плану ротации членов НКРЭКУ, срок полномочий Вовка истекает в мае этого года.

Дмитрий Вовк (1989 года рождения) был назначен на должность временно исполняющего главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До назначения на эту должность у него не было опыта работы в сфере энергетики. В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала сделки бизнеса президента Петра Порошенко. С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве – в корпорации Roshen, которая также принадлежит президенту.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула «Роттердам+», а также реализован план повышения тарифов на электроэнергию для населения. За время руководства Вовка комиссия пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введении стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%. Ставка на старые активы была раскритикована рядом экспертов.

Так, эксперт в области энергетики, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус считает, что новые тарифы позволят владельцам облэнерго дополнительно получать около 30 млрд грн в год.