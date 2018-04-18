Американский десант высадился на месторождении Злочевского

Burisma Group организовала форум с Atlantic Council, и показала делегации из США свой бизнес.

Крупнейшая газодобывающая компания Украины Burisma Group, принадлежащая Николаю Злочевскому, пригласила американскую делегацию на свои месторождения в Харьковской области.

После форума по украино-американскому партнерству, который прошел 17 апреля в Харьков Палас Премьер Отель, при поддержке Burisma Group и под патронатом Харьковской ОГА, Burisma Group показала бурение двух сверхглубоких скважин и технологичную УКПГ двум бывшим послам США в Украине - Джону Хербсту и Роману Попадюку, а также Эвелин Фаркас, экс-заместителю министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии, и Моргану Уильямсу, президенту Американо-Украинского делового совета (USUBC). Источники издания говорят, что с менеджерами компаний Злочевского американцы провели переговоры, пообещали поддержку и воочию познакомились с тем, как работает американское оборудование на местах.

Приезд американских политиков и организация Харьковского форума по вопросам безопасности и украинско-американского партнерства состоялся в рамках сотрудничества Burisma Group и Atlantic Council, влиятельного американского think tanks (аналитического центра). Напомним, в начале 2017-го крупнейшая газодобывающая компания Украины Burisma Group заручилась поддержкой Atlantic Council в рамках двухсторонних соглашений о сотрудничестве в сфере энергонезависимости и безопасности.

На Водяновском месторождении Burisma Group работает самый мощный буровой станок Украины SK3000, который был произведен и введен в эксплуатацию американской компанией Service King. Burisma Group использует самое мощное буровое оборудование, а также сейсмический флот и флот для проведения гидроразрыва пласта в Украине.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council), отметил на Водяновском месторождении Burisma Group: “Здесь ведется добыча на больших глубинах, поэтому необходимо очень мощное оборудование. И то, что Burisma Group работает здесь лучшими буровыми станками вызывает уважение не только к компании, но и ко всей стране. Я поражен инновационной техникой и высокотехнологичными процессами здесь”.

«Именно Burisma Group стала первой компанией, которая начала стратегическое партнерство с крупными производителями нефтегазового оборудования из США, пройдя все процедуры дью дилидженс. Сегодня в портфеле Группы контракты с Weatherford, Halliburton, National Oilwell Varco (NOV), Schlumberger, Service King Manufacturing, Inc. Буровой станок SK3000, грузоподъемностью 680 метрических тонн и мощностью 3000 лошадиных сил - пока единственный и самый мощный станок на территории Украины и СНД. Burisma Group приобрела его у компании Service King Manufacturing, Inc. Он позволяет бурить скважины глубиной до 10000 метров. С помощью стратегических партнеров по США мы формируем новый современный флот для бурения газовых скважин, который может использоваться и другими украинскими газодобывающими компаниями», - считает советник Совета директоров Burisma Group, глава правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины, Вадим Пожарский.