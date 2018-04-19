Валентин Резниченко: при содействии Днепропетровской ОГА сдана в эксплуатацию первая в области мини-гидроэлектростанция (видео)

Сегодня в Васильковке Днепропетровской области была сдана в эксплуатацию первая в регионе мини-гидроэлектростанция.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

«Проект был реализован исключительно за счет инвестора из Украины при поддержке ДнепрОГА. Мини-ГЭС построена на месте старой колхозной ГЭС, которая порядка 60 лет была заброшена и медленно разрушалась», - сообщил Резниченко.

Мини-ГЭС в Васильковке начала работу в тестовом режиме еще 1 апреля. Проект стартовал год назад и был реализован за счет украинского инвестора. Объем инвестиций 6 млн грн. Станция генерирует 130 кВт в час, и она подключена к сетям Днепроблэнерго. Электроэнергия поступает в общую сеть, а в случае аварийного отключения электроэнергии, от новой ГЭС будут питаться все бюджетные учреждения Васильковки – детские сады, школы, больницы, всего 15 объектов. По словам губернатора, мини-ГЭС будет обслуживать около 17 тысяч жителей Васильковской ОТГ.

«Громада получит бесперебойное электроснабжение, новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет. Это и есть децентрализация, инициированная Президентом Петром Порошенко, а мы, как его команда, и далее будем содействовать громадам и инвесторам в реализации подобных проектов», - заявил губернатор Днепропетровской области.

Кроме того, он опубликовал видео новой станции.