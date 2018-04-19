Валентин Резниченко: при содействии Днепропетровской ОГА сдана в эксплуатацию первая в области мини-гидроэлектростанция (видео)

10:45, 19 апреля 2018
Энергетика
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Актуально
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

«Проект был реализован исключительно за счет инвестора из Украины при поддержке ДнепрОГА. Мини-ГЭС построена на месте старой колхозной ГЭС, которая порядка 60 лет была заброшена и медленно разрушалась», - сообщил Резниченко.

Мини-ГЭС в Васильковке начала работу в тестовом режиме еще 1 апреля. Проект стартовал год назад и был реализован  за счет украинского инвестора. Объем инвестиций 6 млн грн.  Станция генерирует 130 кВт в час, и она подключена к сетям Днепроблэнерго. Электроэнергия поступает в общую сеть, а в случае аварийного отключения электроэнергии, от новой ГЭС будут питаться все бюджетные учреждения Васильковки – детские сады, школы, больницы, всего 15 объектов. По словам губернатора, мини-ГЭС будет обслуживать около 17 тысяч жителей Васильковской ОТГ.

«Громада получит бесперебойное электроснабжение, новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет. Это и есть децентрализация, инициированная Президентом Петром Порошенко, а мы, как его команда, и далее будем содействовать громадам и инвесторам в реализации подобных проектов», - заявил губернатор Днепропетровской области.

Кроме того, он опубликовал видео новой станции.

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Теги: #Валентин Резниченко#Днепропетровская ОГА