Обвал на рынке нефти продолжился на фоне заявлений ОПЕК

На мировых торгах в четверг, 13 ноября, цены на нефть Brent снизились до $80 за баррель, так как ОПЕК прогнозирует падение спроса в будущем году, а Саудовская Аравия молчит о возможности сокращения добычи, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,32 до $80,06 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,05 до $77,13 за баррель.

По расчетам ОПЕК, в будущем году спрос на нефть картеля составит около 29,2 миллиона баррелей в сутки, то есть, на 1 миллион меньше текущего уровня добычи.

Читайте такжеВ преддверии заседания ОПЕК в странах картеля заговорили о сокращении добычи нефтиКак отмечают эксперты, сейчас очень мало факторов, способных поднять рынок, но игра идет не только на понижение: те, кто до сих пор продавал, хотят забрать прибыль на этом уровне.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими в среду прервал молчание, подтвердив стремление королевства к сохранению стабильности на мировом рынке, но ничего не сказал о планах страны в отношении добычи. Инвесторы продолжают гадать, решит ли ОПЕК снизить добычу на совещании 27 ноября.

Запасы нефти в США снизились на 1,5 миллиона баррелей до 373 миллионов баррелей на прошлой неделе, сообщил Американский институт нефти (API), при прогнозе повышения на 800.000 баррелей.

Резкое падение цен на нефть может стать причиной снижения инвестиций в сланцевую нефть в США на 10% в будущем году, по мнению Управления энергетической информации.