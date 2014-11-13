Цены на нефть марки Brent впервые за четыре года упали ниже $80

Цена нефти марки Brent в британской столице в среду упала ниже 80 долларов за баррель.

Как сообщает Прайм, причиной аналитики считают сомнения участников рынка в том, что страны ОПЕК готовы сократить добычу для стабилизации цен.

В последний раз цена на нефть марки Brent опускалась ниже 80 долларов четыре года назад - в сентябре 2010 года.

К окончанию сессии 12 ноября на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость декабрьских контрактов на поставки смеси Brent (состоящей из нефти, добываемой из разных скважин на шельфе Северного моря) уменьшилась на 1,79 доллара - до 79,88 доллара за баррель.

Читайте такжеОбвал на рынке нефти продолжился на фоне заявлений ОПЕК"Существует достаточно признаков того, что ОПЕК должен сократить предложение нефти на рынок, чтобы поддержать цены, однако не существует признаков того, что он готов предпринять действия, необходимые для этого, - считает Тим Эванс, аналитик компании Citi Futures Perspective. - Рынок нефти нужно перебалансировать. Это экономические уроки, которые преподает падение цен в последние четыре месяца", - считает он.