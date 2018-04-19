Украина в 1,6 раза увеличила импорт газа из Словакии

Уже несколько месяцев подряд словацкий коридор остается основным направлением импорта газа.

Украина увеличила импорт природного газа из Словакии в 1,6 раза – до 9,4 миллиона кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Словакии, компании Eustream.

Согласно данным компании, заявка на импорт газа из Словакии на 18 апреля составляла 5,8 миллиона кубометров, а на 19 апреля – 9,4 миллиона кубометров.

Объем в 5,8 миллиона кубометров в сутки поставлялся на протяжении 14-18 апреля.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила импорт газа на 56,9% - до 1,8 миллиарда кубометров.

Наибольшие объемы газа (1,3 миллиарда кубометров) были импортированы по Словацкому газотранспортному коридору.