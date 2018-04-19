Украина в 1,6 раза увеличила импорт газа из Словакии
13:46, 19 апреля 2018Энергетика
22
Уже несколько месяцев подряд словацкий коридор остается основным направлением импорта газа.
Иллюстрация REUTERS
Украина увеличила импорт природного газа из Словакии в 1,6 раза – до 9,4 миллиона кубометров.
Читайте такжеПорошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в Украине (видео)
Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Словакии, компании Eustream.
Согласно данным компании, заявка на импорт газа из Словакии на 18 апреля составляла 5,8 миллиона кубометров, а на 19 апреля – 9,4 миллиона кубометров.
Объем в 5,8 миллиона кубометров в сутки поставлялся на протяжении 14-18 апреля.
Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила импорт газа на 56,9% - до 1,8 миллиарда кубометров.
Наибольшие объемы газа (1,3 миллиарда кубометров) были импортированы по Словацкому газотранспортному коридору.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter