Стоимость Brent обновила 4-летний максимум

14:11, 19 апреля 2018
Энергетика
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REUTERS

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Об этом сообщает Коммерсант.

По состоянию на 12:06 цена на июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent поднялась на 0,944% — до 74,18 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI возросла на 0,926% — до 69,11 доллара за баррель.

Уверенный рост цены на нефть продолжается вторую неделю подряд, и за это время различные сорта европейской нефти подорожали на 9–11%. Это происходит на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также данных о снижении запасов нефти в США.

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