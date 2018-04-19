Криминальное окружение Путина стояло за транзитом газа в Украину - РосСМИ

Компании, связанные с питерскими авторитетами, до сих пор имеют бизнес в Украине.

Трое петербуржцев, которых связывают с криминальным миром и окружением президента РФ Путина, имеют отношение к компании, которая с начала 2000-ых годов стала главным поставщиком газа из Туркмении в Украину.

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Об этом говорится в статье издания "Дождь".

В 2001 году "Газпром" заключил контракт с компанией Eural Trans Gas на перепродажу туркменского газа в Украину газпромовскими трубами.

Предполагалось, что "Газпром" должен был стать соучредителем ETG, но потом газовый монополист отказался от этой идеи.

Доля Eural Trans Gas в поставках импортного газа в Украину была даже большей, чем у "Газпрома" - 57% против 43%.

Компанию создали в 2002 году трое граждан Румынии и израильтянин, который называл себя адвокатом Семена Могилевича - российско-украинского бизнесмена и авторитета, который входил в десятку наиболее разыскиваемых ФБР преступников.

Затем владельцем компании стал украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Сообщается, что документально цепочка к нему не вела - владельцами 70% акций ETG были неизвестные гражданки Кипра - через принадлежащие им компании Dema Trustees и Dema Nominees.

Как выяснил "Дождь", к компании Eural Trans Gas имеют отношение трое авторитетных петербуржцев - Илья Трабер, Сергей Васильев и Дмитрий Скигин, - которых связывают и с криминальным миром, и с окружением Владимира Путина.

Dema Trustees и Dema Nominees опосредованно владеют долей в Петербургском нефтяном терминале - одном из крупнейших на Балтике, за которым стоят фигуры Трабера, Васильева и Скигина.

Именно они, по версии издания, были бенефициарами посредника Eural Trans Gas, а не Фирташ.

Не исключено, что затем они могли быть связаны и с RosUkrEnergo, которая заняла место ETG в транзите.

Нынешний глава Газпрома Алексей Миллер в свое время был директором по инвестициям в компании Трабера "ОБИП".

Сообщается, что компании, связанные с питерскими авторитетами, и сейчас имеют бизнес в Украине.

Например, Suzel Enterprises Limited, принадлежащая формально неизвестной жительнице Кипра, стоит за компаниями Скигина-младшего вместе с еще одной кипрской компанией - Heico Ventures Limited.

Выяснилось, что эти две компании опосредованно владеют долей в одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины - "Карпатыгаз".

Она занимается добычей газа в партнерстве с "дочкой" "Нафтогаза Украины" - "Укргаздобыча". "Карпатыгаз" добывает из ее скважин свыше 700 миллионов кубометров в год.

Компанией "Карпатыгаз" на 100% владеет Misen Enterprises AB, ее половиной акций в свою очередь распоряжается шведская Misen Energy AB.

При этом большая часть Misen Energy самом деле принадлежит кипрским оффшорам. Так, 29,6% акций компании Misen Energy AB принадлежит кипрской Norchamo Ltd, которой владеют Heico Ventures Limited и Suzel Enterprises Limited.