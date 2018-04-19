Суд не разрешил Минюсту взыскать с Лисичанского НПЗ более 700 миллионов гривень

Минюст имеет право обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Хозяйственный суд Луганской области отказал Министерству юстиции Украины в его требовании взыскать с дочерней структуры российской государственной "Роснефти" - "Лисичанской нефтяной инвестиционной компании" 705 миллионов гривень ущерба, которые ранее был нанесен государству Украина.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте "Судебная власть" пресс-релизе решения Хозсуда Луганской области от 18 апреля 2018 года.

"В деле по регрессному иску Министерства юстиции Украины к ЧАО "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" о взыскании более 705 миллионов гривень убытков, нанесенных государственному бюджету Украины… была объявлена вступительная и резолютивная часть решения об отказе в удовлетворении иска", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, содержание судебного решения со всеми объяснениями будет опубликовано после составления текста решения суда - после 2 мая.

Также отмечается, что Минюст может обжаловать решение Хозсуда Луганской области, подав на протяжении 20 дней апелляцию в Донецкий апелляционный хозяйственный суд.

Согласно Единому государственному реестру юридических и физических лиц, 95,2% акций "Лисичанской нефтяной инвестиционной компании" принадлежит Rocneft Sh Investments Limited.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Европейский суд по правам человека признал пострадавшей частную компанию "Агрокомплекс", которая в то время владела Лисичанским НПЗ. В 2013 году суд обязал Украину выплатить компании 27 миллионов гривень компенсации, которые были перечислены в 2013-2015 годах.

Эту компенсацию компания получила за то, что в условиях несовершенной правовой системы, которую не обеспечило государство Украина, "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" заполучила принадлежавший ей НПЗ. Позже Минюст инициировал иск по возмещению регрессного ущерба (за выплату компенсации предыдущему владельцу - "Агрокомплексу") к новому собственнику – дочерней структуре российской нефтяной компании. Ранее министр юстиции Павел Петренко сообщал, что ответчиком по этому делу является "Роснефть".