Цены на нефть еще в этом году могут упасть до $70 - JPMorgan

JPMorgan значительно понизил прогноз цен на нефть и полагает, что нефтяные котировки могут упасть до $70 за баррель и кратковременно достигать уровня в $65 в начале января следующего года, если на ноябрьском заседании ОПЕК не будет принято решение о сокращении квот на добычу, пишут "Ведомости" со ссылкой на обзор инвестбанка.

Таким образом, JPMorgan наиболее пессимистично из всех крупных инвестбанков смотрит на перспективы нефтедобычи в мире.

«Превышение предложения над спросом на рынке нефти в условиях более низкого, чем ожидалось, роста мировой экономики увеличивает необходимость сокращения квот странами, входящими в ОПЕК. Однако ключевой проблемой в настоящее время является то, что страны, входящие в ОПЕК, скорее всего, не смогут прийти к общему решению о сокращении объемов добычи на ноябрьской встрече. Если ОПЕК в ноябре не примет решения о снижении квот, цены на нефть могут упасть до $70 за баррель и даже коснуться отметки в $65 в начале января 2015 г. Однако такое сильное падение нефтяных котировок, вероятно, станет хорошим стимулом для того, чтобы ОПЕК все же сократила добычу. Отметим, что мы не ожидаем, что ОПЕК примет такое решение до конца 2014 года», — говорится в обзоре.

Читайте такжеВ преддверии заседания ОПЕК в странах картеля заговорили о сокращении добычи нефтиПо новым прогнозам аналитиков JPMorgan, в IV квартале 2014 г. цены на нефть в среднем будут находиться на уровне $80 за баррель, а в 2015-2016 гг. — на уровне $82 и $88, соответственно. Ранее эксперты ожидали, что в 2015-2016 гг. нефтяные котировки будут находиться в диапазоне $110-120 за баррель. Долгосрочный прогноз цен на нефть остался прежним - диапазон $80-90 за баррель. По мнению инвестбанка, долговременный спрос будет отставать от роста добычи в странах, не относящихся к ОПЕК.