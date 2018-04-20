Российский монополист заявил, что переговоры с украинскими партнерами ни к чему не привели.

Росийский монополист «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа через территорию Украины.

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Об этом говорится в сообщении компании, передает РБК.

В документе отмечается, что переговоры с «Нафтогазом» к результату не привели.

11 апреля глава Минэнерго России Александр Новак и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович обсудили поставки российского газа в ЕС, в том числе через Украину. По словам Новака, Москва готова рассмотреть возможность транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года «с учетом экономически обоснованных и конкурентных условий его использования».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что в компания не намерена отказываться от транзита газа через Украину. По его словам, через украинскую территорию могут ежегодно поставлять в ЕС 10–15 млрд куб. м газа.

«Ведомости» со ссылкой на два источника сообщали, что «Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают условия нового контракта о транзите газа через Украину в Европу. По словам собеседников газеты, речь идет о заключении нового контракта с 2020 года.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» 10 апреля официально сообщил о начале процедуры принудительного взыскания с российского газового монополиста «Газпром» 2,6 млрд долл. в Европе из-за отказа российской стороны выполнять решение Стокгольмского арбитража, а также готовит новый иск о возмещении убытков, понесенных из-за неисполнения «Газпромом» решений арбитража, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

«Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как «газовый» кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.