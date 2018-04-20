Эксперт рассказал, каким странам невыгодно строительство "Северного потока-2"

Италии не нравится газопровод, поскольку в Риме считают недостойным получать газ для себя через Балтику и пол-Европы, отметил Гончар.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" невыгодно, как минимум, десяти странам Центральной и Восточной Европы.

Также Италии не нравится трубопровод, рассказал аналитик во время чата на "Главреде".

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"Невыгодно, как минимум, десяти странам Центральной и Восточной Европы, которые заявили о своей позиции несогласия со строительством "Северного потока-2" в известном "Письме десяти" (глав государств и правительств) еще в 2016 году", - отметил гость.

По его словам, Италии не нравится газопровод, "поскольку в Риме считают недостойным получать газ для себя через Балтику и пол-Европы". "Но активную позицию противодействия этому проекту занимают сегодня Польша, страны Балтии и Украина. Пассивную оппозицию по проекту демонстрирует Европейская комиссия и негативную оценку проекта дают в США и Великобритании", - добавил Гончар.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» отнюдь не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.

5 апреля Верховная Рада Украины призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода «Северный поток-2».