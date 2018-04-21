МВФ: цены на энергоресурсы в Украине вновь стали политическим вопросом

Руководитель европейского департамента МВФ отметил, что деполитизация цен на энергоресурсы является важной частью программы сотрудничества Украины с Фондом.

Международный валютный фонд заявляет, что Украине нужно деполитизировать процесс формирования цен на энергоресурсы.

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«Мы обеспокоены тем, что цены на энергоресурсы вновь стали политическим вопросом. Мы считаем критически важным, чтобы Украина вернулась на путь деполитизации решений в отношении цен на энергоресурсы», – сказал руководитель европейского департамента МВФ Пол Томсен, передает Радио Свобода.

Он добавил, что эта деполитизация является важной частью программы сотрудничества Украины с МВФ.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая 2018 года «Нафтогаз Украины» повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 5,5% по сравнению с апрелем - до 9142,8 грн с 8670 грн за 1 тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

Ранее, на апрель по сравнению с мартом 2018 года, «Нафтогаз» увеличил минимальные цены на газ для промпотребителей на 10% - до 8670 за 1 тыс. куб. м и максимальные цены на 9,8% - до 9543,6 за 1 тыс. куб. м.