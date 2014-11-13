"Нафтогаз" наращивает добычу нефти и газа в Египте

В сообщении отмечается, что нефть и газ, добытые «Нафтогазом» в Египте, реализуются на территории этой страны.

Также сообщается, что добыча углеводородов производится на территории под названием Алам Эль Шавиш Ист, которая находится в Западной пустыне Египта.

В сентябре текущего года была введена в эксплуатацию первая очередь газопровода и проведено обустройство месторождений, что позволило начать добычу природного газа в объеме около 300 тыс. куб. м в сутки. В течение сентября-октября этого года уже добыто 19 млн куб. м природного газа.

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Всего в рамках египетского проекта были пробурены 16 поисковых, 12 разведочных и 12 эксплуатационных скважин, разведано семь нефтегазовых месторождений, из которых на четырех начата добыча.

В 2015 году планируется завершение строительства технологической инфраструктуры на месторождениях и ввод в эксплуатацию трубопроводов, благодаря чему станет возможным подключение остальных продуктивных скважин и выход на уровень добычи до 950 тонн нефти (сейчас - около 740 тонн) и 700 тыс. куб. м газа в сутки.

По предварительной оценке, добыча нефти «Нафтогазом» на концессионной территории Алам Эль Шавиш Ист по итогам 2014 года может составить до 260 тыс. тонн, что составляет 11-12% от годовой добычи нефти в Украине.

Кроме того сообщается, что объем добытой нефти в Египте с 2009 года составил более 680 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2006 года между Арабской Республикой Египет (АРЕ), Египетской генеральной нефтяной корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Эль Шавиш Ист в Западной пустыне АРЕ общей площадью 994 кв. км.

В начале 2012 года «Нафтогаз», Министерство нефти АРЕ и Египетская государственная компания GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) подписали концессионное соглашение о разведке и последующей эксплуатации двух нефтяных блоков Wadi Mahareeth №8 и №9, расположенных в Восточной пустыне Египта.

Площадь концессионной территории составляет более 20 тыс. кв. км.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

GANOPE является государственной египетской компанией, которая владеет эксклюзивными концессионными правами на всей территории Южного Египта.