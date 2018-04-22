Госдеп США призвал Украину создать независимый Антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ

Американская сторона подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом агрессии РФ.

Исполняющий обязанности Госсекретаря США Джон Салливан призвал Украину удвоить усилия по внедрению реформ, создать независимый Антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ.

Об этом в Twitter сообщила спикер Госдепа США Хизер Науерт, комментируя встречу Салливана с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. По ее словам, Салливан подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

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Отмечается, что Салливан призвал Украину «удвоить усилия по внедрению реформ, придерживаться программы МВФ - изменить законодательство для создания по-настоящему независимого Антикоррупционного суда и повысить тарифы на газ до уровня импортного паритета».

Acting Secretary Sullivan urged #Ukraine to redouble reform efforts and adhere to IMF programs by adopting legislation to establish a truly independent anti-corruption court and raising gas to import tariffs parity levels. — Heather Nauert (@statedeptspox) 22 апреля 2018 г.

Напомним, 28 марта Кабинет министров Украины принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля.

Как сообщал УНИАН, цена на газ для населения составляет 4942 гривны за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость голубого топлива должна выровняться (подняться) до уровня импортного паритета. На данный момент приведения цены на газ к импортного паритета соответствует ее повышение примерно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагал несколько вариантов более постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.