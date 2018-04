Госдеп США призвал Украину создать независимый Антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ

Исполняющий обязанности Госсекретаря США Джон Салливан призвал Украину удвоить усилия по внедрению реформ, создать независимый Антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ.

Об этом в Twitter сообщила спикер Госдепа США Хизер Науерт, комментируя встречу Салливана с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. По ее словам, Салливан подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

Отмечается, что Салливан призвал Украину «удвоить усилия по внедрению реформ, придерживаться программы МВФ - изменить законодательство для создания по-настоящему независимого Антикоррупционного суда и повысить тарифы на газ до уровня импортного паритета».

