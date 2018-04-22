Эксперт рассказал, сколько украинского газа Россия украла после аннексии Крыма

По словам эксперта, с момента захвата Крыма фейковым предприятием "Черноморнефтегаз", работающим под руководством российской администрации, украдено из украинских месторождений на мелководном шельфе Черного моря более 7 млрд кубометров газа.

Посредством механизмов международных судов Россию можно привлечь к ответственности за незаконную добычу газа на шельфе аннексированного Крыма.

Такое мнение президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар высказал во время чата в "Главреде".

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По его словам, с момента захвата Крыма фейковым предприятием "Черноморнефтегаз", работающим под руководством российской администрации, украдено из украинских месторождений на мелководном шельфе Черного моря более 7 млрд кубометров газа.

"Вероятно, Россия откажется от использования этого газа после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод из Тамани в Крым через Керченский пролив. В Москве прекрасно понимают, что шельфовые месторождения, из которых крадется газ, к Крыму отношения не имеют, и рано или поздно придется нести ответственность за незаконно присвоенное чужое имущество и компенсировать нанесенный ущерб", — считает эксперт.

Гончар добавил, что инвестировать в эти месторождения российские захватчики не могут, поскольку в таком случае компании РФ попадут под санкционный режим, а местная власть не имеет надлежащих инвестиционных ресурсов, поэтому сейчас наблюдается падение газодобычи на месторождениях.

Как сообщал УНИАН, инициирование российским газовым монополистом "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже нового производства против Национального холдинга "Нафтогаз Украины" с целью расторгнуть действующие договоры не отменяет их действия, следовательно "Газпром" остается должен украинской компании 2,56 млрд долларов.