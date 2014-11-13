Вице-президент Еврокомиссии по энергетике завтра посетит Киев
Вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефкович (Maros Sefcovic) 14 ноября впервые на этом посту посетит Киев.
Как сообщает Еврокомиссия, Шефкович встретится с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Украины Арсением Яценюком.
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"Этот первый визит направлен на обсуждение ряда актуальных энергетических вопросов, включая модернизацию украинской газотранспортной системы, а также последующей деятельности по итогам трехсторонних (Украина-ЕС-РФ) газовых переговоров", - отмечает Еврокомиссия.
Также предполагается, что вице-президент Еврокомиссии встретится с министром энергетики и угольной промышленности Юрием Проданом и представителями энергетических компаний Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что Еврокомиссия поможет Украине оплатить газ, если Россия вдруг отменит скидку.