Украина купит полмиллиона тонн угля в России

Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечают в «Центрэнерго», выполняя распоряжение правительства по диверсификации источников поставок энергетического угля, компанией были заключены договоры до конца 2014 года на поставку энергетического угля марки «А» и «П» в объеме 1,079 млн тонн. «Из которых 509 тыс. тонн - это уголь российского происхождения, 250 тыс. тонн из Южно-Африканской Республики и 320 тысяч тонн - украинского происхождения», - говорится в сообщении госкомпании.

«Стоимость украинского угля, согласно действующим договорам, составляет 850 грн за тонну без НДС и затрат на транспортировку, российский уголь стоит 80 долларов за тонну, цена южно-африканского угля составляет 86 долларов», - отмечается в сообщении.

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При этом указывается, что с учетом расходов на погрузку-разгрузку судна, транспортировку и другие расходов стоимость угля из ЮАР составляет 110-112 долларов.

«Основными условиями при заключении договоров на поставку угля являются цена с учетом параметров качества и энергетической ценности угольной продукции, а также условия поставки и расчетов», - подчеркивают в компании.

Также в «Центрэнерго» сообщили, что работа по поиску надежных поставщиков и заключению соответствующих контрактов продолжается с учетом минимизации рисков, связанных с нестабильными поставками угля.

Ранее УНИАН сообщал, что компания из ЮАР не готова поставлять в Украину третью партию угля по $86 за тонну.

Также сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности планировало весь объем угля из ЮАР в размере 1 млн тонн отгрузить государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Украина впервые за длительный период начала импорт энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

«Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.