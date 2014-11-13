Продан заявил, что у Украины есть альтернатива российскому ядерному топливу

Об этом в интервью "Новому времени" заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

"У нас есть альтернативный источник поставок ядерного топлива – это американская компания Westinghouse", - сказал министр.

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В вывозе отработанного ядерного топлива Украина также пока зависит от России - она вывозит свои радиоактивные отходы в РФ. Однако уже в сентябре этого года Украина фактически приступила к реализации строительства собственного хранилища отработанного топлива в чернобыльской зоне.

"Предыдущее правительство четыре года не могло отвести землю под это, а мы это сделали за месяц. Так что на сто лет от зависимости избавимся. А там – посмотрим", - сказал Продан.