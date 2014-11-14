Стоимость нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель
02:07, 14 ноября 2014Энергетика
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Стоимость нефти сорта Brent опустилась ниже $78 за баррель, свидетельствуют данные торговой системы ICE.
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель
По состоянию на 22.50 мск (20.50 по Киеву) котировки снизились на 3,276%, до $77,83 за баррель, передает ТАСС.
Нефть сорта WTI (западнотехасская светлая) на торгах в Нью-Йорке подешевела в четверг на $2,88 (3,73%). Фьючерсные контракты на ее поставки в декабре заключались по цене $74,30 за баррель.
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