Стоимость нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель

По состоянию на 22.50 мск (20.50 по Киеву) котировки снизились на 3,276%, до $77,83 за баррель, передает ТАСС.

Нефть сорта WTI (западнотехасская светлая) на торгах в Нью-Йорке подешевела в четверг на $2,88 (3,73%). Фьючерсные контракты на ее поставки в декабре заключались по цене $74,30 за баррель.

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