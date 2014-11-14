На рынке нефти наблюдается повышенная нестабильность

Цены на нефть Brent держатся вблизи четырехлетнего минимума из-за избыточного предложения и отсутствия уверенности, что ОПЕК решит снизить добычу на совещании 27 ноября, сообщает Reuters.

К 8.52 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,18 до $78,10 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,36 до $73,85 за баррель. В четверг цены на оба эталона снизились более чем на $2, а с июня нефть подешевела более чем на 30 процентов.

Накануне совещания 27 ноября среди участников ОПЕК нет единого мнения по поводу объемов добычи.

"Накануне совещания ОПЕК наблюдается повышенная нестабильность рынка", - сказал аналитик Societe Generale в Сингапуре Марк Кинан.

Читайте такжеЦены на нефть еще в этом году могут упасть до $70 - JPMorganЗапасы нефти в США снизились на 1,74 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе повышения на 800.000 баррелей. Но запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 1,7 миллиона баррелей.

Порт Харига в Ливии, способный отгружать ежедневно 120.000 баррелей нефти, возобновил работу, после того как охранники прекратили забастовку, вызванную неуплатой зарплаты.