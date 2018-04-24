Сайт Минэнергоугля взломали и требуют выкуп в биткоинах - до удаления файлов остается менее 10 часов (фото)
10:44, 24 апреля 2018Энергетика
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До удаления всех файлов остается менее 10 часов.
Скриншот сайта Минэнергоугля
Хакеры взломали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, требуя за его разблокировку выкуп в биткоинах.
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При активизации веб-сайта Минэнергоугля по адресу mev.gov.ua появляется красный экран с сообщением, что сайт зашифрован.
"Мы гарантируем, что вы сможете восстановить все свои файлы безопасно и просто. Но времени не так много. Вы можете расшифровать свой сайт просто и безопасно. Как? Нужно заплатить биткоины", - говорится в сообщении взломщиков.
На экране также изображены часы обратного отсчета, согласно которым до удаления всех файлов остается менее 10 часов.
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