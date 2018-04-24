"Черный след": журналисты рассказали, как российский нефтяной бизнес продолжает работать в Украине (видео)

Отмечается, что одним из постоянных клиентов российского нефтяного гиганта являются оккупированные территории Донбасса.

Год назад Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской "Glusco Energy" купить украинское имущество "Роснефти".

Вскоре оказалось, что швейцарская "Гласко" и ее формальный израильский владелец Ниссан Моисеев на самом деле гораздо ближе к России, чем к стране лучших часов, говорится в сюжете программы "Гроші".

СМИ узнали, что Моисеев тесно связан с кумом Путина Виктором Медведчуком. Это подтверждает их совместный вояж чартером из Москвы в Киев и дружеский поцелуй, который зафиксировали журналисты программы "Схемы".

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Поэтому, кажется, несмотря на перепродажу, сеть "Роснефти" все же остается под влиянием России через кума Путина - одиозного Медведчука.

И это еще не все: топливный российский бизнес чувствует себя настолько уверенно в Украине, что даже использует контрабандные схемы. По информации Liga.net, "Гласко" продавала топливо нефтетрейдеру "Мидгард", которого ГПУ подозревает в контрабанде "черного золота".

"А откуда же нефть? Этот черный след тянется к Беларуси. По нашей информации, "черное золото" для "Гласко" идет с Мозырского нефтеперерабатывающего завода, где 42% акций принадлежат "Роснефти", - говорится в сюжете.

Отмечается, что одним из постоянных клиентов российского нефтяного гиганта являются оккупированные территории Донбасса.

"В 2016 году украинская армия, по информации издания "Наші гроші", заправилась "роснефтовским" топливом у фирм Медведчука на 400 млн грн", - рассказали журналисты.

"Поэтому де-юре швейцарский, но де-факто российский нефтяной бизнес работает в нашей стране", - подытожили они.

Ранее журналисты программы "Гроші" рассказали, как сеть АЗС украинскими деньгами финансирует российскую армию.