Украина до конца года закупит у России 1,5 млрд кубометров газа по предоплате

Украина планирует до конца текущего закупить у российского газового монополиста компании "Газпром" порядка 1,5 млрд кубометров газа на ранее оговоренных условиях предоплаты, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

При этом объем закупки в следующем году, по предварительным оценкам министерства, составит около 1 млрд кубометров (речь идет о закупках газа в январе-марте 2015 года, в соответствии с брюссельскими договоренностями от 30 октября с.г. - УНИАН).

"Наши предварительные планы - закупить до конца года 1,5 млрд кубометров газа. И, в зависимости от погоды, до 1 млрд кубометров в следующем году", - цитирует пресс-служба министра Юрия Продана.

Читайте также"Нафтогаз" наращивает добычу нефти и газа в ЕгиптеВ пресс-службе подчеркнули, что отопительный сезон начался позже обычного в связи с благоприятными погодными условиями, он проходит спокойно. Пока Украине не требуется дополнительных закупок газа. "Кроме того, сработали меры по экономии топлива", - отметил Продан.

Как сообщал УНИАН, Украина перестала получать российский газ с середины июня текущего года из-за неопределенности условий поставки, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов за топливо. В конце октября в Брюсселе в формате Украина – Россия – Европейский Союз был подписан протокол, определяющий условия оплаты долга, объем которого составляет 3,1 млрд долл. и часть которого – 1,45 млрд долл. – Украина уже погасила, цену новых поставок газа и условия его поставок. В соответствии с протоколом, Украина может закупать российское топливо в любых объемах и с любой даты. Ранее используемый «Газпромом» принцип «бери или плати» не применяется.

Цена российского газа для Украины в 4 квартале 2014 года составит 378 долл. за тыс. кубометров, в первом квартале 2015 года – 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть. Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставки российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском весной текущего года.