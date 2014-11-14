Суд сможет принять решение о цене российского газа для Украины лишь через год

Решение Арбитражного суда Стокгольма по газовому спору между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпромом» о цене российского газа для Украины и условиях его поставки после 31 марта 2015 года может быть принято лишь к осени 2015 года, сообщил журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан.

В этой связи Украина просит Европейскую Комиссию стать посредником на предстоящих переговорах с «Газпромом» о летней цене на газ. Соответствующее обращение Продан озвучил в ходе встречи в Киеве с новым вице—президентом ЕК Марошем Шефковичем, сменившем на этом посту Гюнтера Эттингера.

«Нам нужно понять, как мы будем работать с марта. Я думаю, что снова у нас открывается время для дальнейших наших переговоров. Арбитраж, наверное, примет решение ближе к осени. Мы просим вас продолжить наше хорошее сотрудничество», - сказал Продан, обращаясь вице-президенту ЕК.

Украина перестала получать российский газ с середины июня текущего года из-за неопределенности условий поставки, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов за топливо. В конце октября в Брюсселе в формате Украина – Россия – Европейский Союз был подписан протокол, определяющий условия оплаты долга, объем которого составляет 3,1 млрд долл. и часть которого – 1,45 млрд долл. – Украина уже погасила, цену новых поставок газа и условия его поставок. В соответствии с протоколом, Украина может закупать российское топливо в любых объемах и с любой даты. Ранее используемый «Газпромом» принцип «бери или плати» не применяется.

Читайте такжеУкраина до конца года закупит у России 1,5 млрд кубометров газа по предоплате Цена российского газа для Украины в 4 квартале 2014 года составит 378 долл. за тыс. куб метров, в первом квартале 2015 года - 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть. Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставки российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском весной текущего года.